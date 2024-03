Forza Italia nomina Emily Rini a capo del Dipartimento Montagna

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato oggi una serie di nomine di rilievo all'interno del partito, mettendo in luce l'importanza e l'attenzione verso le varie realtà locali del Paese. Tra queste nomine di spicco, emerge quella di Emily Rini, destinata a ricoprire il ruolo di responsabile del dipartimento Montagna.

"Inizia una nuova sfida: oggi, per volontà del Presidente Antonio Tajani, nasce il Dipartimento nazionale per la Montagna di Forza Italia", ha dichiarato con entusiasmo Emily Rini. "Un importante traguardo per tutte le comunità montane, che dimostra il rinnovato impegno del nostro partito nei confronti delle diverse realtà presenti nel nostro Paese."

La nomina di Rini è stata accolta con grande soddisfazione e gratitudine da parte della stessa interessata, che ha espresso la sua emozione nel ricevere questo incarico di prestigio. "Sono profondamente emozionata per questa opportunità", ha affermato Rini. "Essendo nata e cresciuta in un territorio montano, questo incarico assume per me un significato particolare."

La nuova responsabile del Dipartimento Montagna sarà affiancata da due esperti del settore: Luca Masneri, sindaco di Edolo (Brescia) e presidente dei Comuni delle Alpi Orobie, e Fabio Santavicca, sindaco di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila) e presidente della Comunità del Parco del Gran Sasso.

La scelta di Emily Rini a capo di questo dipartimento sottolinea l'importanza attribuita dal Presidente Tajani alle competenze e all'esperienza nel settore montano, nonché la volontà di promuovere lo sviluppo e il benessere delle comunità che abitano queste regioni.

Con questa nomina, Forza Italia si impegna a sostenere e valorizzare le risorse delle aree montane, riconoscendo il loro ruolo strategico nell'ambito del panorama nazionale e internazionale. Si apre così una nuova fase di collaborazione e lavoro per il progresso delle comunità montane italiane, guidate dalla determinazione e dall'impegno di Emily Rini e del suo team.