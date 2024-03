Aosta: Come cambia la Capitale con i cambiamenti demografici

Organizzato dall’Amministrazione comunale per riflettere sul tema di come le Amministrazioni possano agire di fronte al fenomeno dei cambiamenti demografici in atto.

L’evento sarà introdotto e moderato da Luca Tonino, presidente del Consiglio comunale. Saranno presenti in qualità di relatori Maria Giovanna Onorati, professoressa associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, e Dario Ceccarelli, dirigente e capo dell’Osservatorio economico e sociale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la mobilità demografica, rappresenta un fenomeno complesso che merita un’analisi attenta.

Le trasformazioni, agendo profondamente sulla struttura socio-economica della popolazione, implicano giocoforza una diversa modulazione delle politiche pubbliche che possano, di volta in volta, accompagnare o contrastare i fenomeni che emergono dall’analisi dei dati demografici.

Si tratta di dinamiche che toccano diversi aspetti della vita di una comunità, dal lavoro al welfare, dall’istruzione alle politiche di inclusione, sollevando più di un interrogativo sulla strada da intraprendere.