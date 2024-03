Gli Emotivi Anonimi Valdostani festeggiano 20 anni di presenza in regione

Domenica 17 marzo 2024 segna un giorno speciale per gli Emotivi Anonimi della Valle d'Aosta, che festeggiano 20 anni di attività nella regione. L'evento si svolgerà presso i locali della Parrocchia di Saint Martin de Corléans, situata in viale Europa 1 ad Aosta, e sarà un'occasione per celebrare questo importante traguardo e approfondire temi cruciali legati alla gestione delle emozioni.

Il programma della giornata prevede diverse attività, aperte al pubblico e gratuite, che offriranno spunti di riflessione e confronto su come affrontare le emozioni e migliorare le relazioni interpersonali.

Alle ore 10.00 si terrà una conferenza tenuta dalla psicologa Valentina Piaggio, dal titolo "La Comunicazione Efficace". Durante questo incontro, si affronterà l'importanza della comunicazione nelle relazioni umane e come essa possa influenzare il nostro benessere emotivo.

Nel pomeriggio, alle ore 14.00, è prevista una riunione aperta degli Emotivi Anonimi sul tema "Come vivo le mie relazioni". Questa sarà un'occasione per conoscere da vicino il lavoro svolto dai gruppi EA e scoprire come essi possano essere utili nel gestire le proprie emozioni e migliorare la qualità delle relazioni personali.

Gli Emotivi Anonimi sono gruppi di auto-mutuo aiuto nati in Valle d'Aosta il 2 gennaio 2004 e sono il più antico gruppo italiano. Si basano su un programma di 12 passi che mira a favorire lo scambio di aiuto tra gli aderenti e a promuovere un nuovo modello di vita basato sulla serenità e l'equilibrio emotivo.

Le riunioni degli Emotivi Anonimi sono un'opportunità per esprimersi liberamente, in un ambiente di ascolto e anonimato, dove ciascuno può condividere la propria esperienza e trovare sostegno nelle proprie difficoltà.

L'ingresso a entrambe le attività è libero e aperto a tutti coloro che desiderano approfondire il tema delle emozioni e delle relazioni interpersonali.

Per ulteriori informazioni sugli Emotivi Anonimi e sulle attività programmate per la giornata del 17 marzo, è possibile contattare Michelle al numero 348 156 8550.

Gli Emotivi Anonimi invitano tutti coloro che sono interessati a partecipare a questa giornata speciale e a condividere con loro la gioia per questi 20 anni di attività nella Valle d'Aosta.

In Valle d’Aosta sono attivi 3 gruppi: due ad Aosta e uno a Aymavilles:

Gruppo di Aosta

c/o CSV Via Xavier De Maistre, 19 – 11100 Aosta

Riunione martedì alle ore 20.30



Gruppo Aperto per Ferie

Via Innocenzo V Papa, 10D – 11100 Aosta

Riunione 1° e 3° Domenica del mese alle ore 17,00

Gruppo Grand Paradis

c/o Sala Consiliare – Municipio

Capoluogo, 27 – 11010 Aymavilles (Ao)

Riunione 2° e 4° mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00