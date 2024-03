Saison Culturelle Spectacle 2023/2024 presenta il Concerto "Richard Strauss, dramaturg"

Nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2023/2024, mercoledì 13 marzo 2024, alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta è in programma il concerto Richard Strauss, Dramaturg, un concerto integrale dei due Melodramen di Richard Strauss per narratore e pianoforte.

Il programma prevede due opere: "Das Schloss am Meer" da Ludwig Uhland, un'opera simbolista a tema gotico, che trasporta in un tempo onirico e allucinato. Questa composizione, sospesa tra realtà e sogno, fu pubblicata nel 1911 e, dopo la sua "prima" a Berlino nel 1899, è stata eseguita molto raramente; "Enoch Arden, op. 38" da Lord Alfred Tennyson, è la struggente storia di un ritorno, una narrazione che unisce l'antico e il contemporaneo in un viaggio reale e simbolico. Un’odissea iniziatica dove il destino del protagonista allude a un destino escatologico che tocca l'intera umanità, esplorando il tempo che distrugge ma anche conserva.

Barbara Caviglia, narratrice di eccezionale talento, darà voce ai personaggi e alle storie, mentre Viviana Zanardo al pianoforte, interpreterà le complesse partiture straussiane, creando un dialogo profondo tra musica e parole. La loro performance catturerà la drammaticità dell'azione e la rappresentazione dei sentimenti, in una fusione perfetta che mette in luce le potenzialità empatiche e immaginifiche dell'ascolto.

Questo evento rappresenta un'occasione imperdibile per immergersi nella dimensione drammaturgica di Richard Strauss, che con questi lavori ha segnato un punto di svolta, tenendo insieme la tradizione liederistica e il leitmotiv wagneriano.

PROGRAMMA:

Enoch Arden, op. 38 da Lord Alfred Tennyson

Das Schloss am Meer da Ludwig Uhland

Narratrice Barbara Caviglia

Pianoforte Viviana Zanardo

Le prevendite sono disponibili online sul nuovo sito della Saison Culturelle: saisonculturellevda.it.

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento MIX GIALLO

Biglietti: Intero € 15,00/Ridotto € 10,00