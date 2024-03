Pari opportunità, sempre una priorità

Il Syndicat autonome valdôtain des travailleurs prosegue il suo percorso di sensibilizzazione alle pari opportunità, accompagnato dalle protagoniste dell’incontro organizzato nel dicembre scorso nell’ambito del progetto Dans quel GENRE de monde vivons-nous? Histoires de vie d’ici et de là-bas.

Marzia Vigliaroni e Margherita Dametti sfrutteranno in quest’occasione il linguaggio della fotografia partecipativa per coinvolgere i destinatari dell’iniziativa nell’esplorazione e nella rappresentazione della realtà che li circonda, con l’obiettivo di stimolare la riflessione su cosa può essere utile dire e fare per superare stereotipi e discriminazioni e per promuovere il cambiamento.

Depuis plusieurs années, le SAVT encourage ce genre de réflexion chez les jeunes des écoles valdôtaines, pour qu’ils deviennent un véritable moteur du changement dans leur entourage. Après les adolescents de l’ISILTP de Verrès et les enfants des écoles enfantines et primaires du Grand-Combin, ce même principe guidera, cette fois-ci, les dirigeantes et dirigeants du syndicat dans une démarche de sensibilisation à l’égalité des chances et de diffusion, dans la communauté locale, des valeurs du dialogue et de la connaissance de l’autre.

I frutti di questo “lavoro” saranno poi raccolti e presentati alla popolazione in un’esposizione che sarà allestita in una sede significativa del mondo del lavoro valdostano e che rappresenterà un’occasione in più per dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, il solido legame tra il SAVT e il suo territorio."