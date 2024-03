Anna Mele della Fidas VdA al convegno nazionale giovani donatori sangue

Tra i partecipanti, spicca la presenza di Anna Mele, coordinatrice valdostana dei Giovani Donatori di Sangue della FIDAS, che sarà presente in qualità di delegata.

Questo raduno rappresenta un momento di grande importanza per la FIDAS e per tutti i giovani volontari coinvolti, provenienti da associazioni federate in tutte le 22 regioni italiane. GioCo 2024, come è stato battezzato questo primo evento post-pandemia organizzato dai giovani per i giovani, si propone l'ambizioso obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della donazione di sangue e plasma, attraverso un evento unico nel suo genere denominato "GioCo", un acronimo che richiama le due parole chiave di queste giornate: Giovani e Convegno.

La manifestazione si articolerà in tre intense giornate di impegno associativo e coinvolgimento, durante le quali sarà dedicato spazio anche alla formazione nel campo del fundraising. In seguito, si affronteranno tematiche di rilevanza mondiale, in linea con l'Agenda 2030 per la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Giuseppe Grassi, presidente valdostano della FIDAS, sottolinea l'importanza di questo appuntamento come momento di crescita e formazione per i giovani. La FIDAS Valle d’Aosta si unisce nell'augurare in bocca al lupo a tutti i giovani partecipanti, evidenziando quanto sia cruciale il coinvolgimento dei giovani nel processo di crescita dell'associazione e del sistema trasfusionale nel suo complesso.

La FIDAS Valle d’Aosta incoraggia attivamente la partecipazione e l'impegno dei giovani, riconoscendo loro ruoli, competenze, capacità e responsabilità. Un ringraziamento particolare va a FIDAS Nazionale, al Coordinamento Nazionale dei Giovani FIDAS e a FIDAS Renazzo per aver reso possibile l'organizzazione di questo importante evento.

Per coloro che desiderano diventare donatori di sangue della FIDAS Valle d’Aosta, è possibile aderire tramite il QR CODE, il sito internet www.fidasvda.it, o attraverso i canali social quali WhatsApp al numero 338/7925709, Facebook, Instagram, LinkedIn.

L'appuntamento è quindi fissato per il 8 – 10 marzo a Renazzo, dove i giovani donatori di sangue della FIDAS si riuniranno per condividere esperienze, apprendere, e continuare nella nobile missione di salvare vite attraverso la donazione.