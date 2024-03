Consiglio Valle approva il Piano energetico ambientale regionale al 2030

Nella seduta mattutina del 7 marzo 2024, il Consiglio Valle ha approvato, con 19 voti a favore (UV, FP-PD, AV-VdAU, PlA, SA) e 16 astensioni (Lega VdA, RV, PCP, FI, GM), il Piano energetico ambientale regionale della Valle d'Aosta al 2030 (Pear VdA 2030).

Il Piano è lo strumento di pianificazione regionale in materia di energia, definendo gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto delle strategie di livello superiore (europeo e italiano) e in coerenza con le pianificazioni regionali negli altri settori. Il Pear individua quattro Assi di azione: riduzione dei consumi, in particolare da fonte fossile; aumento della produzione da fonti energetiche rinnovabili; sviluppo e gestione delle reti e delle infrastrutture; promozione di azioni volte al coinvolgimento attivo della popolazione e del tessuto produttivo.

Durante il dibattito, durato tutta la giornata di ieri, l'Assemblea ha anche approvato quattro ordini del giorno collegati al Pear, di cui due di Rassemblement Valdôtain e due di Lega Vallée d'Aoste.