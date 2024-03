I pavimenti di calcestruzzo drenante sono una pavimentazione molto utilizzata in varie situazioni diverse e di sicuro presa in seria considerazione dagli esperti per le sue caratteristiche così interessanti.

Questi pavimenti appunto sono realizzati con questa miscela di calcestruzzo poroso che consentirà all'acqua di defluire attraverso lo stesso e questo riduce il rischio di ristagni e tutto ciò e è fondamentale per gestire l'acqua piovana soprattutto quando parliamo di condizioni atmosferiche molto estreme.

Per questo motivo poi noi questi pavimenti li possiamo trovare di sicuro in delle aree esterne e parliamo di piste ciclabili o cortili, parcheggi strade e questo perché sono tutti dei luoghi dove passano molte persone e dove passano contemporaneamente molte macchine e quindi si ha bisogno di ridurre al massimo il rischio di formazione delle pozzanghere e tutti i rischi che potrebbero portare rispetto alla sicurezza e alla comodità delle persone.

Un altro utilizzo interessante riguarda gli spazi verdi quali giardini e aree pubbliche e questo per l'acqua piovana perché la stessa potrà penetrare nel terreno e ridurre il rischio di erosione così consentire una migliore irrigazione delle piante e soprattutto per consentire alle radici delle stesse di ottenere dell’acqua e l’ aria e questo ne favorisce la crescita.

Prima facevamo riferimento alle condizioni atmosferiche estreme, semplicemente perché volevamo sottolineare come questi pavimenti con calcestruzzo drenante riescono a ridurre il rischio di allagamenti perché l'acqua non si accumula in superficie, come succede in altri casi, perché verrà fatta defluire attraverso il pavimento.

Altra cosa molto importante che poche persone sanno rispetto a questo materiale è che lo stesso agisce come filtro naturale trattenendo gli inquinanti che comunque sono contenuti nell'acqua piovana e quindi ne migliora la qualità e già parliamo di una cosa che vale il prezzo del biglietto come si suol dire.

Oltre al fatto che non dobbiamo mai dimenticare che lo stesso è molto resistente all'usura e agli agenti chimici.

Quindi abbiamo specificato tutti i vari pro e sono davvero tanti e di sicuro è un cambiamento che va preso in considerazione, però poi anche lo stesso ha dei difetti e quello è anche normale.

Un pavimento di calcestruzzo drenante ha bisogno di una manutenzione costante

Quello che abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte fa riferimento alle problematiche o comunque alle cose da tenere in conto rispetto a questa pavimentazione e cioè che necessita di una manutenzione periodica.

Questo perché siccome si parla di una superficie porosa è possibile che si formino delle incrostazioni o accumuli di sporco e quindi la pulizia e la manutenzione sono fondamentali per preservare funzionalità e aspetto.

Oltre al fatto che noi abbiamo menzionato tutti i contesti nei quali potrebbero essere utili questi pavimenti, però per esempio quando parliamo di zone con terreni argillosi magari sarebbe meglio valutare altre alternative.

Come sempre succede quando si parla di pavimentazione non si può fare di tutte l’erba un fascio e bisogna avere la pazienza di analizzare la situazione specifica e capire quale può essere la soluzione migliore.