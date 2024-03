Morgex ospita l'incontro su "Quale energia per una VDA libera da combustibili fossili?"

Il terzo degli incontri sulla politica energetica regionale organizzati da LegambienteVda, Valle Virtuosa, Comitato “Giù le mani dalle acque e da CVA”” e Attac Vda si svolgerà Giovedì 7 marzo ore 21 a Morgex, nella Sala delle Biblioteca. Tre i temi principali

il Piano Energetico Ambientale Regionale della Vda al 2030;

CVA e il suo Piano strategico Industriale 2023-2027;

la scadenza delle grandi concessioni idroelettriche (2029) ed il loro rinnovo.

Si tratta di temi di importanza cruciale per la comunità valdostana e che proprio in questo momento sono al centro dei lavori del Consiglio regionale e della Commissione Paritetica Stato-Regione Valle d’Aosta. L’intenzione delle Associazioni è informare sul contenuto dei documenti in corso di esame, esprimere alcune valutazioni e raccogliere le osservazioni della cittadinanza.

Aumentare la produzione di energia pulita , promuovere un uso consapevole evitando sprechi e usi impropri di energia , ridurre e poi eliminare l'uso di combustibili fossili sono aspetti essenziali della transizione ecologica, e la Valle d'Aosta è nelle condizione per realizzare rapidamente tale transizione come del resto previsto dalla Road Map per una Vda Fossil fuel free entro il 2040, approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 151 in data 22 febbraio 2021.

Gli incontri saranno coordinati da Rosetta Bertolin e Paolo Meneghini.

Per una discussione ed un confronto su solide basi di conoscenza, le associazioni chiesto a tre persone che da tempo si occupano di questi argomenti con passione e competenza , tre comunicazioni informative:

Contenuti, pregi e criticità del Piano Energetico Ambientale Valle d'Aosta Paolo Gino

Considerazioni sul Piano Strategico Industriale di CVA 2023-2027 - Elio Riccarand

Scadenza concessioni idroelettriche e Norma di Attuazione dello Statuto – Avv. Adriano Consol

L'incontro di Morgex si soffermerà anche sul progetto di CVA di realizzare una nuova centrale idroelettrica proprio a Morgex derivando le acque dalla Dora Baltea a Pré-SainDidier e portandole con un canale fino a Morgex dove sorgerebbe la nuova centrale. Opera che comporterebbe impatti ambientali molto significativi e interferenze con attività comunali e sportive. Osservazioni critiche sono state presentate dal Comune di Morgex e da Società sportive.