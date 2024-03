Sci, Spirito e Fraternità: Il 62° Challenge Delavay a Courmayeur, quando i sacerdoti inforcano gli sci

Courmayeur si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere, dove la neve diventa il palcoscenico per una competizione particolare e suggestiva: il 62° Challenge Delavay. Come spiega don Gregorio Mrowczynski, Parroco di San Pantaleone in Courmayeur, non si tratta di una gara ordinaria. Qui non vedremo atleti professionisti, ma sacerdoti provenienti da tutto l'arco alpino, riuniti non solo dalla fede, ma anche dalla passione per lo sci.

L'11 e il 12 marzo, le nevi di Courmayeur accoglieranno circa 35 sacerdoti, diaconi e pastori provenienti dall'Italia, dalla Francia e dalla Svizzera. Questi coraggiosi uomini della Chiesa si sfideranno in due discipline: lo sci di fondo e lo slalom gigante, dimostrando che la spiritualità e lo sport possono camminare fianco a fianco.

L'evento prenderà il via con la gara di sci di fondo nella suggestiva Val Ferret, seguita il giorno successivo dallo slalom sulla pista Aretù del comprensorio sciistico di Courmayeur. Non mancheranno le figure di spicco della comunità locale, con il Sindaco, il maestro di sci Roberto Rota e l'ex sciatrice alpina Glorianda Cipolla pronti ad aprire le danze.

Ma dietro questa competizione c'è molto più di una semplice sfida sportiva. Il Challenge Delavay è un momento di condivisione e fraternità tra uomini di chiesa, un'occasione per rinsaldare legami oltrepassando i confini nazionali e culturali. E sebbene la competizione possa essere serrata, l'atmosfera rimane sempre cordiale, senza spazio per l'invidia.

Questo evento ha radici profonde nel passato, risalenti al 1962 quando il sacerdote francese Alfred Delavay diede il via alla prima competizione. Alpinista nel cuore e sciatore appassionato, Delavay condivise la sua passione per la montagna e lo sci con i suoi confratelli, dando vita a un'iniziativa che continua a prosperare anche dopo la sua prematura scomparsa. Oggi, il Challenge porta il suo nome in onore del suo spirito pionieristico.

Nella cornice suggestiva della chiesa parrocchiale di San Pantaleone, sarà celebrata una Santa Messa in memoria dei sacerdoti sciatori defunti. L'evento sarà officiato da Mons. Giovanni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza, anch'egli partecipante alla gara.

Così, mentre i fiocchi di neve danzano leggeri sulle cime delle montagne, i sacerdoti si preparano a scendere lungo le piste, portando con sé non solo la loro fede, ma anche lo spirito di amicizia e fratellanza che anima il Challenge Delavay. In un mondo spesso diviso, questa gara ci ricorda che, a volte, è sulle piste innevate che si possono trovare i veri valori dell'umanità.