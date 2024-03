“Montagna 4.0 Future Alps” Evento finale alla presenza di circa 250 studenti

Per l’edizione 2023 del progetto sono stati coinvolti i territori alpini della Valtellina, Valle d’Aosta, Trentino e Carnia, con l’obiettivo di avvicinare i giovani e gli studenti a importanti e sempre più attuali temi come la sostenibilità ambientale, il turismo, l’innovazione e la montagna.

Complessivamente sono stati circa 250 gli studenti coinvolti: in particolare per la Valle d’Aosta hanno aderito l’Institut Agricole Régional “IAR” di Aosta, la Fondazione per la Formazione professionale turistica di Châtillon e l’Istituto tecnico professionale regionale "Corrado Gex" di Aosta, per un totale di circa 120 studenti e iscritti alle classi terze o quarte.

Nello specifico, i giovani hanno potuto confrontarsi con esperti, imprenditori, tutor e docenti al fine di elaborare delle idee imprenditoriali che sono state presentate e premiate nel primo evento tenutosi a Sondrio a fine novembre 2023.

Nel mese di febbraio 2024 gli studenti premiati sono stati protagonisti di un soggiorno immersivo in Trentino dove hanno potuto conoscere imprenditori locali oltre che visitare musei e altri luoghi di interesse culturale, affinando così le loro conoscenze acquisite nel corso dell’elaborazione delle loro idee imprenditoriali.

Durante l’evento gli studenti si sono confrontati anche con alcuni stakeholders internazionali dei progetti “SmartCommUnity”, “More than a Village” e “Smart Era”, che hanno in comune l’ambizione di rendere ri-attrattive per i giovani le zone rurali e di montagna, anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e dell’approccio partecipativo tipico delle comunità smart.

La sinergia creatasi tra questi progetti e il progetto “Montagna 4.0 – FUTURe ALPS” permetterà da un lato di dare visibilità internazionale alle idee emerse dai ragazzi e dall’altro di portare spunti freschi ed innovativi ai progetti, che prevedono l’implementazione di attività pilota in varie aree di test tra cui anche in Valle d’Aosta.

“Le politiche europee devono avere un risvolto tangibile sui territori e sulle comunità locali, sottolinea l’Assessore Luciano Caveri, e grazie alla sinergia avvenuta tra il progetto SmartCommUnity, di cui Regione Valle d’Aosta è partner, e il progetto Montagna 4.0, le nuove generazioni possono toccare con mano quanto l’Europa può fare per loro attraverso iniziative di collaborazione internazionale, sperimentando uno scambio proficuo di idee con partner di progetto provenienti da tutta Europa e vedendo buone pratiche implementate sul territorio valdostano. Questo è un piccolo passo in più verso i nostri giovani per creare quelle opportunità che permettano loro di restare nel nostro bellissimo territorio e al contempo rendere ri-attrattive e vive le nostre zone di montagna.”

“Siamo giunti alla fine del progetto “Montagna 4.0 – FUTUReALPS”, dichiara l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, un’iniziativa che ha rappresentato per i nostri studenti una sfida importante e innovativa, in quanto hanno potuto conoscere studenti ed esperti degli altri territori alpini coinvolti condividendo con loro un percorso educativo e formativo sia in presenza che a distanza, incentrato su tematiche cruciali e strategiche per il nostro territorio alpino. Concludo sottolineando l’importanza anche del confronto intergenerazionale che si è creato nel corso delle varie iniziative progettuali permettendo ai nostri studenti di essere protagonisti concreti con le loro idee su tematiche sempre più attuali anche dal punto di vista lavorativo”.