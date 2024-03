Per una Valle d’Aosta papilloma virus free - prima in Italia - dai 18 ai 60 anni la possibilità di vaccinarsi per tutti

In occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sul papillomavirus e della Giornata internazionale della donna, Restano sottolinea l'importanza della vaccinazione e dello screening nel combattere questa infezione sessualmente trasmessa, responsabile di diversi tipi di cancro, inclusa la cervice uterina.

Restano cita l'Organizzazione mondiale della sanità e il Piano oncologico nazionale, evidenziando che la vaccinazione è uno strumento chiave per prevenire e addirittura debellare il carcinoma della cervice uterina. Tuttavia, nonostante l'esistenza di questi strumenti preventivi, la conoscenza del papillomavirus e dell'importanza della vaccinazione sembra diminuire, come indicato da un'analisi del Censis.

A fronte di questa situazione, il Consigliere Restano accoglie con favore la campagna "Hai pensato al vaccino?" avviata dalla Struttura di igiene e sanità dell'Azienda Usl e dalla Struttura di ginecologia e ostetricia Beauregard. Questa campagna mira a sensibilizzare e a recuperare i giovani adulti valdostani non ancora vaccinati contro l'HPV, in particolare nella fascia di età 18-25 anni.

La possibilità di estendere la vaccinazione anti-HPV agli adulti rappresenta un passo significativo per contrastare la diffusione dell'infezione da HPV e raggiungere l'obiettivo di eliminare il tumore della cervice uterina. La Valle d’Aosta ha l'opportunità di distinguersi come una delle prime regioni "HPV-free" in Italia, con una copertura vaccinale elevata già dalla coorte delle ragazze nate nel 1991.

Restano sottolinea la necessità di chiarire l'offerta vaccinale anti-HPV riportata nella deliberazione della Giunta regionale del 30 ottobre 2023, al fine di garantire l'accesso gratuito alla vaccinazione anche per coloro che aderiscono in ritardo, come già previsto per altri tipi di vaccinazione.

In sintesi, l'iniziativa della Valle d’Aosta di estendere la vaccinazione anti-HPV agli adulti rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro il papillomavirus e nell'obiettivo di eliminare il tumore della cervice uterina. La sensibilizzazione e l'accesso facilitato alla vaccinazione possono fare la differenza nella protezione della salute delle donne e degli uomini della regione.