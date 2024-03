Forze del CDX Unitas denunciano l'inerzia del Governo regionale

Le forze politiche regionali del CDX Unitas hanno espresso profonda preoccupazione riguardo alla mancata azione da parte del governo regionale valdostano in merito alla riforma elettorale. In un comunicato stampa diffuso il 5 marzo 2024, il CDX Unitas ha evidenziato un totale immobilismo da parte delle forze di governo rispetto all'impegno preso in estate per elaborare una proposta di legge di riforma elettorale entro la fine del 2023.

Le promesse sono rimaste vuote, con il presidente della prima commissione consiliare apparentemente scomparso e un'assenza di progressi tangibili. "La dichiarazione rilasciata attraverso i media indica chiaramente che non ci sono intenzioni di modificare la legge elettorale, a meno che non sia possibile ottenere un accordo politico con 24 voti per evitare un referendum confermativo", hanno denunciato con veemenza le forze del CDX Unitas.

Questa situazione mette in luce una mancanza di volontà da parte delle forze di governo di consentire agli elettori valdostani di esercitare il loro diritto di scelta per il Presidente della regione e di stabilire una maggioranza governativa stabile con un programma condiviso e vincolante. "Il rischio di instabilità politica, con continui cambiamenti nel palazzo, è evidente e preoccupante", hanno aggiunto.

Di fronte a questa inazione, il CDX Unitas ha deciso di denunciare pubblicamente il vergognoso temporeggiare del presidente della prima commissione consiliare e dell'intera maggioranza di governo. "Il CDX Unitas non accetterà il protrarsi di questa inerzia, né azioni che portino solo a modifiche superficiali alla legge elettorale, come l'aumento delle preferenze, che non permettano agli elettori valdostani di esercitare il loro diritto di scelta e di garantire una stabilità governativa di almeno cinque anni, come avviene nelle altre regioni d'Italia", hanno ribadito con fermezza.

Le forze regionali del CDX Unitas hanno annunciato la loro determinazione nel contrastare questa mancanza di azione del governo, utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione. Lega Vallée d'Aoste, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC si uniscono nell'affermare la necessità di agire con fermezza per garantire una democrazia piena e un governo stabile per la regione valdostana.