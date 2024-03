Successo di pubblico per il Salone del vino di Torino

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che nel corso del Salone del vino di Torino sono stati registrati ottimi riscontri di pubblico.

In particolare, i dati forniti dagli organizzatori indicano che sono state superate le 17.000 presenze, sono state coinvolte oltre 500 cantine tra weekend di esposizione ed eventi OFF e più di 20 realtà di tutela e promozione del vino. Il calendario ha previsto anche oltre 100 appuntamenti, tra i quali le tre master class sui vini e i liquori valdostani e il talk “La Valle d’Aosta, i suoi vini e le sue tradizioni gastronomiche”, con gli interventi dell’Assessore Marco Carrel, del Presidente del Consorzio Vini Valle d’Aosta Vincent Grosjean e dell’enologo regionale Massimo Bellocchia.

«È stata una bella opportunità per la Valle d’Aosta, che si presentava come Regione ospite, con spazi dedicati alla promozione dei nostri vini e momenti di conoscenza e approfondimento sulle peculiarità della nostra viticoltura, attraverso una fattiva collaborazione tra l’Assessorato, il Consorzio Vini e la Chambre – commenta l’Assessore Marco Carrel – Abbiamo riscontrato un grande interesse per il nostro territorio, il che conferma l’alto livello della produzione enologica valdostana e della professionalità delle nostre aziende.»