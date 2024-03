Approvato Piano interventi forestali e assunzione di 350 lavoratori stagionali

La giunta regionale, rispondendo alle esigenze segnalate dalle strutture dirigenziali e dalle stazioni forestali, nonché alle richieste dei comuni, ha varato il Piano degli interventi per il triennio 2024/2026 del dipartimento Risorse naturali e corpo forestale. Questo piano, dal valore di 37 milioni di euro, rappresenta un passo significativo verso la tutela e la gestione sostenibile delle risorse naturali dell'area.

Una delle principali decisioni incluse nel piano è l'assunzione di 350 lavoratori stagionali da impiegare nell'ambito degli interventi forestali. Questi addetti, con contratto a tempo determinato della durata di 150 giornate lavorative per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si occuperanno di una vasta gamma di attività, tra cui la gestione e la manutenzione dei boschi, la prevenzione degli incendi e la promozione della biodiversità. Tale iniziativa non solo mira a migliorare la salute degli ecosistemi forestali, ma offre anche opportunità occupazionali importanti per la comunità locale.

Per sostenere l'attuazione di questo piano ambizioso, l'esecutivo regionale prevede una spesa complessiva di 12 milioni 504 mila e 500 euro per il 2024, 12 milioni 604 mila e 500 euro per il 2025 e altri 12 milioni 604 mila e 500 euro per il 2026. Questi investimenti non solo consentiranno di garantire la sicurezza e la vitalità delle foreste regionali, ma contribuiranno anche a stimolare l'economia locale e a promuovere la sostenibilità ambientale.

Inoltre, la giunta ha approvato la partecipazione della Regione al Programma di cooperazione transnazionale Interreg VI-B Spazio alpino, attraverso la proposta progettuale intitolata 'Alpine permanent grassland guardians: an alliance to foster resilient grassland systems'. Questo progetto, selezionato tra le 77 proposte presentate e inserito tra le 32 scelte finali, mira a promuovere la tutela e la gestione sostenibile dei pascoli alpini. La Regione ha ottenuto un finanziamento di 500 mila euro per implementare le attività previste e contribuire alla conservazione di questi preziosi ecosistemi alpini.