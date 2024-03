Aosta: In vendita complesso immobiliare "Villette ex impiegati Cogne"

La decisione è stata presa; mettere sul mercato le proprietà come un unico lotto, comprendente 15 unità abitative distribuite in quattro corpi di fabbrica. Questa scelta mira a semplificare il processo di alienazione dei beni, rispettando nel contempo i vincoli imposti dalla Soprintendenza e garantendo l'implementazione tempestiva dei progetti di recupero, attualmente in fase di pianificazione da parte del condominio "Le Villette Cogne", istituito nel maggio 2019.

Considerando la tipologia degli alloggi e la complessità dei lavori di recupero necessari, si prevede che l'interesse maggiore sul mercato sia da parte dell'imprenditoria edile o, in alternativa, da più soggetti privati aggregati e solidalmente obbligati nei confronti dell'Amministrazione.

Il prezzo di vendita sarà determinato dalla recente valutazione effettuata dal Servizio Patrimonio del Comune all'inizio dell'anno, che ammonta a circa 3,8 milioni di euro. Al fine di incentivare ulteriormente il processo di riqualificazione già avviato nel quartiere Cogne attraverso il PinQuA, la Giunta ha deciso di applicare uno sconto del 40% sul valore valutato, portando il prezzo base d'asta delle 15 unità abitative a circa 2,28 milioni di euro.

L'asta sarà aperta alla partecipazione sia di persone fisiche che giuridiche, con la possibilità di partecipazione anche di più soggetti obbligati solidalmente nei confronti dell'amministrazione.

La scadenza per la presentazione delle proposte sarà fissata a almeno tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio online.