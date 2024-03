Rassegna Colori Sonori, Viaggio Culturale attraverso le Note

Con profondo impegno culturale, sabato 17 febbraio ha preso il via la V edizione della prestigiosa Rassegna Colori Sonori, un evento di rilevanza artistica e musicale organizzato con passione dall’Associazione Bandistica Città di Aosta, sotto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale del capoluogo.

Il secondo appuntamento, fissato per sabato 23 marzo 2024 alle 20:30, si svolgerà nel suggestivo Salone Ducale del Municipio di Aosta, dove il Trio AKI, composto da Serena Costenaro al violoncello, Davide Papalia al clarinetto ed Erica Pompignan al pianoforte, regalerà al pubblico un'esperienza sonora e emotiva senza pari.

Il programma prevede l’esecuzione del maestoso Trio in si bemolle maggiore op. 11 di Ludwig van Beethoven, una composizione che risplende di fascino e complessità. Diviso in tre movimenti, questo capolavoro offre un viaggio attraverso contrasti musicali e sfumature emotive, dalla maestosità dell’Allegro con brio alla dolcezza dell’Adagio, fino alla vivacità dell’Allegretto finale, arricchito da variazioni che rispecchiano la genialità del periodo.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza musicale, il Trio presenterà anche il suggestivo Trio in la minore, op. 114 di Johannes Brahms, un’opera ricca di pathos e profondità emotiva. Nei suoi quattro movimenti, ci immergeremo in un mondo sonoro fatto di melodie avvolgenti e dinamiche coinvolgenti, in cui ogni strumento dialoga con intensità e armonia.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, le serate saranno introdotte e guidate con maestria da Giovanni Navarra.

L’ingresso ai concerti è libero, un invito aperto a tutti gli amanti della musica e della cultura. Tuttavia, considerata l’alta affluenza prevista, si consiglia vivamente di prenotare il proprio posto scrivendo a colorisonori@bandamusicaleaosta.it o contattando il numero whatsapp 342 6196792. Siate pronti a lasciarvi trasportare in un viaggio attraverso le sfumature sonore e i colori dell’anima.