GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la proposta al Consiglio regionale della deliberazione relativa alla “Sostituzione di un componente di parte regionale in seno alla Commissione Paritetica”.

È stato nominato il signor Fabrizio Casiraghi quale componente supplente del Comitato di revisione della Fondazione Courmayeur, Centro internazionale su diritto, società e economia.

È stato, quindi, ricostituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Valle d’Aosta (NUVV), per il periodo da marzo 2024 al 31 dicembre 2025. Il NUVV concorre al miglioramento della qualità, dell'efficacia e della trasparenza degli investimenti pubblici e delle politiche di sviluppo e garantisce consulenza alla Giunta regionale fornendo supporto tecnico nelle fasi di programmazione, di valutazione, di attuazione e di monitoraggio di piani, di programmi e di politiche di intervento.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato approvato il contributo della Regione autonoma Valle d’Aosta al programma nazionale di riforma 2024 (PNR-PNRR). La proposta contiene uno dei documenti del Semestre europeo che individua i provvedimenti normativi, regolativi, attuativi di riforma e innovativi regionali.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il Piano degli interventi per il triennio 2024/2026 del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale, redatto sulla base delle esigenze segnalate dalle Strutture dirigenziali, dalle Stazioni forestali e delle richieste dei Comuni. Il piano degli interventi prevede, per la sua realizzazione, l’assunzione, in aggiunta al personale a tempo indeterminato, di n. 350 lavoratori da assumere a tempo determinato con contratto di lavoro degli addetti idraulico-forestali, per la durata di 150 giornate lavorative per gli anni 2024, 2025 2026. Per la realizzazione del piano degli interventi per ogni annualità del triennio 2024/2026 si prevede la spesa presunta di 12 milioni 504 mila e 500 euro per il 2024, di 12 milioni 604 mila e 500 euro per il 2025 e di 12 milioni 604 mila e 500 euro per il 2026.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di messa in sicurezza di edifici e della viabilità agricola in località Bramian nel Comune di Allein.

È stata, inoltre, approvata la partecipazione della Regione al Programma di cooperazione transnazionale Interreg VI-B Spazio alpino con la proposta progettuale intitolata “Alpine permanent grassland guardians: an alliance to foster resilient grassland systems”. A fronte di 77 proposte ricevute, quella della Regione è stata selezionata nelle 32 scelte e l’atto approvato consentirà di attuare le attività previste e le modalità di partecipazione. Il finanziamento a favore della Regione è di 500 mila euro.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata, nell’ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, di concerto con l’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna, la scheda progetto denominata “Predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per il miglioramento dell’accessibilità del Castello di Verrès. In particolare si intende approfondire: le possibili soluzioni, più efficienti ed efficaci, per agevolare la percorribilità al maggior numero di fruitori possibile il trasporto di beni e materiali e la realizzazione di un nuovo collegamento tra il borgo di Verrès e il castello salvaguardando la tutela del bene e le caratteristiche storiche e monumentali del luogo, nonché le eventuali opere o attività complementari, quali, a titolo esemplificativo, l’adeguamento delle strade e dei parcheggi nonché attività complementari come l’eventuale ricorso a navette; le possibili attività di promozione del castello volte all’inclusione sociale; la valutazione costi/benefici all’attuazione dell’intervento.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la partecipazione della Struttura attività geologiche, in qualità di observer, alla proposta progettuale “Margin – management for groundwater sustainability in urban areas”, nell’ambito del Programma Interreg VI-B Spazio alpino 2021-2027. Obiettivo del progetto è quantificare la vulnerabilità della qualità e quantità delle acque sotterranee al cambiamento climatico e all’urbanizzazione, sviluppando misure di adattamento per le città. Partecipare al progetto può offrire alla Regione opportunità significative di apprendimento e di collaborazione nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse idriche urbane.

Sono stati approvati i criteri e le modalità di espletamento della procedura selettiva per il reclutamento degli operai edili a tempo determinato per la realizzazione del piano degli interventi nel settore della manutenzione delle opere di pubblica utilità, prorogato per il triennio 2024/2026. Con l’atto sarà possibile assumere il personale a tempo determinato gestito dal Dipartimento Infrastrutture e viabilità, impiegato per la realizzazione del piano di interventi diretti a favorire il mantenimento del territorio e la manutenzione delle opere pubbliche nonché interventi di piccola manutenzione generalmente lungo le strade regionali, a decorrere dal mese di aprile e fino alla fine del mese di ottobre.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il Piano di azione regionale triennale (2024-2026) per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, finalizzato al reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale e per la realizzazione di interventi per l’assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato concesso un contributo forfettario annuo all’organismo sportivo Asiva – Comitato valdostano Fisi, destinato al sostegno dell’attività sportiva istituzionale nel settore degli sport invernali, relativa al 2024. L’atto consente di sostenere la gestione dell’attività agonistica a livello di rappresentative regionali, essenzialmente giovanili, dell’attività di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell’attività svolta dagli sci club operanti nella regione, nonché dell’attività di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani che intendono intraprendere l’insegnamento dello sci. La spesa complessiva è di 330 mila euro.

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’”Approvazione del piano operativo annuale per l’anno 2024 dell’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo”. L’atto sarà sottoposto al parere del Consiglio permanente degli enti locali.