Aequilibrium e Briviodue si lanciano in un nuovo e avvincente progetto collaborativo: Letture in Aequilibrium

Dal 2018, Aequilibrium si dedica con passione all'assistenza infermieristica per adulti e bambini, e dall'inizio del 2023, ha assunto la gestione della rinomata Stanza del Sale, situata in Via Piccolo San Bernardo 30 ad Aosta. Questo spazio non è solo un luogo fisico; è un santuario in cui si tengono corsi di accompagnamento alla nascita e di massaggio infantile AIMI, tra le altre attività. È qui che sorge la volontà di offrire alle famiglie degli strumenti innovativi per affrontare i piccoli e grandi cambiamenti che la vita familiare comporta.

Che sia l'arrivo di un nuovo fratellino o sorellina, notti insonni e piene di avventure, o il percorso verso l'indipendenza con pannolini e vasini, l'obiettivo è quello di fornire un sostegno tangibile. Grazie alla preziosa collaborazione con Briviodue, abbiamo l'onore di presentare Letture in Aequilibrium. Un'idea che prende vita grazie alla dott.ssa Monia Janin, infermiera pediatrica e animatrice esperta, pronta ad accompagnare le famiglie in questo entusiasmante viaggio.

Genitori e figli avranno l'opportunità di condividere preziosi momenti di apprendimento e scoperta, immersi in letture adatte e coinvolgenti. Il primo appuntamento è fissato per il 6 marzo alle 15.00, con il tema: "Fratellino o sorellina in arrivo… quante emozioni!"

Non c'è costo di partecipazione, ma è necessario prenotare il proprio posto in anticipo. Unitevi a noi in questa avventura, dove il sapere e il legame familiare si incontrano in un abbraccio di calore e apprendimento.