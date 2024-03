Dans le cadre des Journées de la Francophonie en Vallée d'Aoste 2024, organisées chaque année par la Région autonome de la Vallée d'Aoste, la Fondation Grand Paradis invite le samedi 9 mars adultes et enfants à l'église Saint-Léger d'Aymavilles pour amorcer ensemble un passionnant voyage à travers les siècles sous le signe du territoire, de l'art et de la foi. Un guide expert, passionné et curieux inaugurera l'après-midi de visites par une présentation au public de la façade caractéristique de Saint-Léger, entièrement décorée de fresques en trompe-l'œil, avant de poursuivre à l'intérieur de l'église jusqu'à son ancienne et énigmatique crypte.

A l'occasion des Journées de la Francophonie, les visites se feront en français, profitant de l'occasion pour inviter les francophones des cinq continents à célébrer ensemble la richesse, la diversité et la vitalité de cette langue.

Le Président de Fondation Grand Paradis, Corrado Jordan (photo), déclare que « Cette année encore, nous participons à cette importante initiative de promotion de la langue française avec une proposition originale qui nous permet de découvrir un site culturel encore peu connu. »

Les visites « De la terre à l'éternel » se dérouleront aux horaires suivants :

14h30 - 16h00

16h00 - 17h30

La visite sera accessible avec le "Fondation Grand Paradis Pass" au prix réduit de 4,00 € pour tous ; le pass sera valable un an et vous permettra de visiter tous les sites d'intérêt naturel et culturel gérés par la Fondation Grand Paradis.

La réservation de l'événement est obligatoire et peut être effectuée, comme toute demande d'information, sur www.grand-paradis.it ou en appelant le +39 0165 75301.