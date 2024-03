Covid, Franceschini: "Commissione da disertare, è tribunale politico"

(Adnkronos) - "Bisognerebbe disertare la commissione Covid". Lo ha ribadito il senatore Pd Dario Franceschini, parlando con i giornalisti a margine del congresso Pse a Roma. Per Franceschini sarebbe un modo per evitare "un precedente pericoloso, un tribunale politico".

"Ha ragione Dario Franceschini, la Commissione Covid andrebbe disertata ed è ciò che Azione farà - ha scritto su X la vicecapogruppo di Azione Per Renew alla Camera Elena Bonetti - Non siederemo in una Commissione istituita con un testo di legge che non a caso le impedisce di appurare le responsabilità anche di regioni, comuni e ospedali durante la pandemia ma in compenso si arrogherà le competenze per valutare la bontà del metodo con cui la scienza ha validato i vaccini a livello europeo. Non ci faremo trascinare nel tribunale politico di un governo sui governi precedenti: un gioco rischioso in sprezzo di una democrazia che dovremmo custodire e invece si vuole utilizzare come un manganello contro gli avversari politici".