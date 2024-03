Montagne 4.0 Alpes du Futur

Départements des Biens et Activités culturels, de l'Éducation, des Politiques pour les relations intergénérationnelles et des Affaires européennes, de l'Innovation, du PNRR et des Politiques nationales pour la montagne vous informent que le mardi 5 mars 2024, de 08h30 à 13h00, au Théâtre Giacosa d'Aoste, se tiendra l'événement final du projet "Montagne 4.0 - FUTURe ALPS".

Les Conseillers Jean-Pierre Guichardaz et Luciano Caveri ainsi que la Surintendante aux Études Marina Fey interviendront lors de la rencontre avec les étudiants.

Le projet "Montagne 4.0 - FUTURe ALPS" est un parcours de formation itinérant, conçu et coordonné par le Comité Scientifique de la Société Économique Valtellinese. Il se déroule à travers des journées de formation ouvertes structurées pour approfondir et confronter les enjeux de l'arc alpin, avec des enseignants et des experts en développement local, en collaboration et avec le soutien de nombreux organismes et institutions.