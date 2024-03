Aosta capofila del progetto “Città Cantiere: fra mobilità e restanza”

Costruire nuove strategie di sviluppo del territorio basate sulla cultura è l'obiettivo principale di "Cantiere Città: Opportunità e networking", un evento di due giorni tenutosi a Roma il 29 febbraio e l'1 marzo, presso il Ministero della Cultura e la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. Questo evento ha riunito i rappresentanti delle città coinvolte nelle prime due edizioni di "Cantiere Città", offrendo loro l'opportunità di creare sinergie, collaborare e discutere con esperti del settore su come la cultura possa essere al centro della crescita del territorio.

Nella prima giornata, si è discusso delle opportunità offerte dalle recenti iniziative legislative e dalle programmazioni europee e nazionali per il settore culturale, con la partecipazione di esperti che hanno confrontato le loro conoscenze con i rappresentanti delle città coinvolte.

La seconda giornata ha visto i partecipanti impegnati in tre tavoli di lavoro dedicati ai temi-chiave della progettazione culturale locale: festival, residenze artistiche e progetti basati su reti territoriali.

I tecnici e gli amministratori delle città coinvolte hanno condiviso esperienze e competenze per la realizzazione di questi progetti, con l'obiettivo di fornire raccomandazioni utili a chi intende organizzare festival o residenze artistiche, o a coloro che vogliono creare nuove alleanze attraverso progetti di rete territoriale.

"Cantiere Città" rappresenta un percorso per consolidare le capacità progettuali delle città finaliste al titolo di Capitale italiana della cultura, promosso dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

Durante l'evento romano, è stato anche fatto il punto sulla rete delle città finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2025, che hanno aderito al Protocollo firmato ad Agrigento nel novembre 2023 per la valorizzazione del patrimonio e lo scambio di buone pratiche.

Inoltre, è stato presentato il progetto "Città Cantiere: fra mobilità e restanza", che prevede la realizzazione di una produzione teatrale inedita sul tema della mobilità e della restanza, da portare in scena nei teatri delle varie città coinvolte.

L'assessore alla Cultura, Samuele Tedesco, ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide globali e di promuovere i territori in una prospettiva multiculturale, riflettendo sulle modifiche necessarie alla governance delle città per rispondere a fenomeni come la restanza e le migrazioni."