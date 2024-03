Dal deputato Franco Manes ferma condanna della violenza e appello al dialogo

Facendo riferimento alle manifestazioni dei giorni scorsi che ha messo al centro dell'attenzione la Polizia da una parte e gli antagonisti-anarcaci dall'altra, il deputato della Valle d'Aosta, Franco Manes, fondandosi sulle parole del Presidente della Repubblica, che sottolineano come l'autorevolezza non risieda nella forza, bensì nella capacità di proteggere la sicurezza e la libertà di espressione di ogni cittadino, ribadisce l'importanza di un approccio basato sul dialogo e sul reciproco rispetto.

"In questo clima di tensione, è fondamentale comprendere che la violenza genera solo altra violenza," afferma Manes, sottolineando la responsabilità di ogni rappresentante politico e istituzionale nel promuovere comportamenti improntati ai valori del rispetto, della legalità e del dialogo.

L'escalation di scontri ideologici e verbali, secondo Manes, è insostenibile e non può essere giustificata. Gli episodi recenti ad Asti, inclusa l'aggressione a un agente di polizia a Torino, sono indicativi di una frattura sociale che richiede un intervento immediato attraverso un impegno comune verso il dialogo, la mediazione e la pacificazione.

Manes si auspica che tutte le parti coinvolte, dalla cittadinanza alle autorità, collaborino attivamente per garantire che le manifestazioni di pensiero si svolgano in un clima sereno, rispettoso della Costituzione, delle regole e della dignità di ogni individuo.

In conclusione, Manes rinnova il suo appello al dialogo e al rispetto reciproco come fondamenti essenziali per la costruzione di una società che rifiuti la violenza come mezzo di confronto, promuovendo invece la comprensione e l'ascolto. Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso la mediazione e il dialogo, evitando lo scontro ideologico senza regole che ci sta trascinando verso un futuro oscuro.