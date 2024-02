Lazio-Milan, Pioli: "Scudetto è già dell'Inter"

(Adnkronos) - Lo scudetto è già dell'Inter, parola di Stefano Pioli. L'allenatore del Milan, alla vigilia del match con la Lazio, considera chiuso il campionato. L'Inter, prima con 12 punti di vantaggio sulla Juventus, non ha più rivali. "Campionato chiuso? Credo di sì, l'Inter sta facendo un percorso incredibile. Aveva un calendario difficile quando ha avuto nella stessa settimana Fiorentina, Roma e Juventus. Superato quel periodo in modo netto credo sia finita", dice Pioli.

Il Milan, terzo, insegue un piazzamento Champions. "Vogliamo cercare di mettere in campo il livello di prestazione di domenica scorsa ma con un risultato diverso. La Lazio è una squadra con grande qualità. Arriva da una prestazione non soddisfacente, una sconfitta, quindi troveremo una Lazio motivata. Ma può essere messa in difficoltà giocando con intensità, qualità e determinazione per 95 minuti", dice il tecnico rossonero.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha fissato la quota Champions attorno a 70 punti: "Quindi c'è ancora tanta strada da fare -dice Pioli-. In settimana abbiamo sottolineato le cose positive viste con l'Atalanta ma anche quelle situazioni che non ci hanno permesso di vincere una partita che avremmo meritato -prosegue Pioli-. Come al solito abbiamo cercato di capire perché non siamo riusciti a segnare un gol in più dell'avversario, nonostante le occasioni le abbiamo avute".

Il Milan di Pioli non sembra riscuotere molti consensi tra i tifosi a giudicare dai post pubblicati. "Non sono sui social, quindi le critiche non mi pesano. Ma ci sono, ci saranno sempre, ma credo che abbiamo degli obiettivi da raggiungere e sono concentrato su questo. Sono felice di allenare questo gruppo, secondo me stiamo facendo un buonissimo lavoro. Pensiamo a ottenere il meglio perché questa può essere ancora una stagione importante", chiosa.