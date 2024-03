Lutto nella Chiesa valdostana: E' morto don Corrado Bagnod

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 febbraio 2024, presso l’ospedale Parini di Aosta, dov’era ricoverato, è tornato alla Casa del Padre don Corrado Bagnod, già Parroco di Cogne.

Don Corrado, nato a Challand-Saint-Anselme il 19 gennaio 1934, è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1957. Dopo un anno come assistente presso il Seminario minore, viene nominato vicario parrocchiale a Valtournenche il 1° ottobre 1958, quindi a Pont-Saint-Martin l’8 luglio 1962.

Il 1° maggio 1964 viene nominato parroco a Cogne, dove resterà per cinquantasei anni. Nel suo lungo ministero ha saputo conciliare l’attenzione pastorale al popolo di Dio affidatogli e una intensa attività di recupero degli edifici di culto e di assistenza. Come non ricordare la ristrutturazione e l’ampliamento della casa di riposo, opera a cui ha dedicato grande impegno, con la collaborazione delle Suore di San Giuseppe di Aosta, affinché fosse sempre dotata di tutto il necessario per un’adeguata cura degli anziani. E grande fu il dispiacere, condiviso con tutta la comunità, quando nel 2013 si vide costretto a chiuderla per l’impossibilità di ottemperare agli onerosi adempimenti normativi. Ha inoltre provveduto al restauro della chiesa parrocchiale, della canonica e di tutte le cappelle dei tanti villaggi che costituiscono la parrocchia di Cogne.

Oltre al ministero di parroco, è stato chiamato a ricoprire anche altri incarichi: responsabile dell’Ufficio diocesano per la pastorale del turismo, sport e pellegrinaggi, membro del Collegio dei consultori, del Consiglio presbiterale, del Consiglio pastorale diocesano, del Consiglio diocesano per gli affari economici, del Consiglio di amministrazione dell’IdSC e dell’Opera Pia delle Missioni.

Il 23 ottobre 2020 si ritira dalla parrocchia di Cogne e si trasferisce al Priorato di Saint-Pierre dove trascorre serenamente gli ultimi anni in compagnia dei confratelli e del personale della casa.

Il Santo Rosario per don Corrado Bagnod sarà recitato venerdì 1° marzo 2024 alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Cogne e nella chiesa del Priorato di Saint-Pierre, dove sarà aperta la camera ardente a partire dalle ore 16.00.

La Santa Messa esequiale, presieduta da Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, sarà celebrata sabato 2 marzo 2024 alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Cogne.

La salma di don Corrado sarà tumulata, come da suo desiderio, nella cappella dei sacerdoti presso il cimitero di Cogne.