La viticoltura valdostana stella del Salone del Vino di Torino

Uuna notizia che farà brillare gli occhi degli amanti del buon bere: la Valle d'Aosta si prepara a dominare la scena al Salone del vino di Torino! I visitatori si preparino a un'esperienza indimenticabile che celebrerà l'eccellenza enologica e gastronomica di questa regione montuosa.

Con due spazi espositivi impeccabili e un ricco programma di attività, la Valle d'Aosta conquisterà i palati più esigenti.

Nello stand gestito dal prestigioso Consorzio Vini, saranno in vetrina ben dodici cantine vinicole e due rinomati produttori di génépy, liquori e grappe. Lasciati tentare dalle loro creazioni mentre ti immergi in un viaggio di degustazione che solleticherà ogni tuo senso.

Ma le sorprese non finiscono qui! In un secondo spazio istituzionale curato dall'Assessorato stesso, verranno esibiti e presentati i gioielli del paniere enogastronomico valdostano. Attraverso materiale promozionale di altissima qualità, verrà esaltata la ricchezza di questa terra e dei suoi prodotti.

Non si può mancare alle imperdibili master class che esalteranno la produzione enologica valdostana. Dalle discussioni sui vini bianchi all'approfondimento dei vini rossi, fino alla raffinatezza dei liquori, ogni momento sarà un'opportunità per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e gusti.

E per chi desidera immergersi ancora di più nell'anima della Valle d'Aosta, non perdere l'appuntamento clou: il talk "La Valle d'Aosta, i suoi vini e le sue tradizioni gastronomiche". Qui si discuterà del futuro promettente del settore regionale, delle sfide affrontate nella viticoltura estrema e dell'importanza di valorizzare l'enogastronomia locale. Con la partecipazione di illustri ospiti, tra cui l'enologo regionale Massimo Bellocchia e la moderazione della brillante giornalista Piera Genta del Corriere della Sera, sarà un'occasione unica per scoprire i segreti di questa terra incantata.

Preparatevi a un'esperienza sensoriale straordinaria e un'immersione totale nella cultura del gusto della Valle d'Aosta al Salone del vino di Torino. Un evento che non solo delizierà il palato, ma anche l'anima degli appassionati di eccellenza enologica e tradizione culinaria.