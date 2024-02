Antonio Malcrinò relatore Dl Vigili del Fuoco e Corpo Forestale VdA

Il testo presentato il 13 febbraio, composto da sei articoli, è stato illustrato dal Presidente della Regione Renzo Testolin, accompagnato dalle Coordinatrici dei Dipartimenti legislativo e aiuti di Stato, Roberta Quattrocchio, e personale e organizzazione, Gabriella Morelli.

La finalità, come indicato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, è quella di creare un autonomo comparto di negoziazione, distintivo dal comparto unico regionale previsto dalla norma regionale 22/2010, denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d’Aosta".

Tale comparto comprende due separate aree di negoziazione per il personale, anche di livello dirigenziale, appartenente all’area operativa-tecnica, escluso il personale volontario, del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e per il personale con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria appartenente al Corpo forestale della Valle d’Aosta.

Il Presidente Antonino Malacrinò ha specificato che oggi è iniziato l'esame in Commissione di questo importante disegno di legge, il cui obiettivo è quello di superare la diversità di trattamento retributivo e assistenziale rispetto agli omologhi nazionali. Ha inoltre annunciato che lunedì prossimo verranno ascoltate, come richiesto in Commissione, le organizzazioni sindacali.