Aosta: Rilievi della Corte dei Conti sulla giunta Centoz

La Procura della Corte dei Conti ha rilevato presunte irregolarità nella gestione dei fondi comunali da parte dell'ex giunta comunale di Aosta, guidata da Fulvio Centoz, nel periodo di fine mandato dal 2015 al 2020. Si stima che queste irregolarità abbiano causato un danno erariale di circa 15 mila euro (14.972,45 euro). Secondo quanto riportato da un lancio ANSA, datato febbraio quattro anni fa, il bilancio di fine mandato della giunta Centoz è stato redatto dalla società Acta Consulting di Torino, anziché dal Servizio finanziario interno all'Ente, come previsto dalla normativa. Inoltre, va notato che la redazione di tale bilancio non è obbligatoria per gli enti locali secondo le leggi regionali della Valle d'Aosta.

La procura ha contestato il contenuto del bilancio, definendolo "propagandistico", in quanto contravveniva al divieto di svolgere attività di comunicazione non strettamente istituzionale durante il periodo elettorale. In particolare, sono state messe sotto accusa due delibere di giunta. Le sanzioni previste vanno da circa 110 euro fino a 2.600 euro per l'ex sindaco Fulvio Centoz, a seconda dei ruoli ricoperti dagli individui coinvolti.

Ex membri della giunta e dirigenti intendono difendersi durante l'udienza prevista per il prossimo maggio. Il Comune di Aosta, annunciando la pubblicazione del bilancio di fine mandato quattro anni fa, aveva definito tale documento come un "obbligo" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 149/2011. Tuttavia, la relazione era stata basata su informazioni e dati ufficiali passati al vaglio del Consiglio comunale, delle commissioni e/o del revisore dei conti, garantendo trasparenza e non autoreferenzialità.