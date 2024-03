Il 29 febbraio nel Quartiere Dora incontro supplementare con la popolazione sulle novità introdotte nel servizio di raccolta rifiuti

Nell'ambito del ciclo di appuntamenti organizzati con la società Quendoz per spiegare alla cittadinanza le novità del servizio di raccolta dei rifiuti, i servizi aggiuntivi e il passaggio alla tassa rifiuti puntuale (TARIP), l’Amministrazione comunale ha previsto un incontro ulteriore destinato ai residenti nel quartiere Dora in programma giovedì 29 febbraio alle ore 20:30 nello spazio co-progettazione di via Croix Noire adiacente ai locali che ospitano la Biblioteca comunale.

L’incontro, come quelli tenutisi nei giorni scorsi nel salone della Biblioteca comunale “Ida Désandré” di viale Europa (9 febbraio), nella Cittadella dei giovani (16 febbraio) e nella sede dei vigili del fuoco volontari in località Pléod (23 febbraio), rientra tra le iniziative della campagna di comunicazione “Missione equità: chi meno inquina, meno paga” lanciata nello scorso mese di agosto per preparare la cittadinanza al cambiamento nelle modalità di conferimento.