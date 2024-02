Rencontre Valdôtaine 2024 : Champdepraz prêt à accueillir l'événement phare de l'année

La commune de Champdepraz a été choisie pour accueillir la 48ème édition de la Rencontre valdôtaine, une décision approuvée et annoncée aujourd'hui par le gouvernement régional.

Prévu pour le dimanche 4 août 2024, cet événement rassembleur se déroulera dans la tradition qui veut que chaque année, une commune de la Vallée d'Aoste soit le théâtre de cette rencontre, en collaboration étroite avec les autorités locales.

La Rencontre valdôtaine revêt une importance particulière, symbolisant le retour au pays et le début des vacances pour les Valdôtains émigrés et leurs descendants. Cet événement estival annuel constitue une occasion privilégiée pour les Valdôtains de l'intérieur et de l'extérieur de se retrouver, d'échanger sur l'actualité, de partager des souvenirs et de participer à diverses activités conviviales, culturelles et folkloriques.

Il vise également à rapprocher les Valdôtains de leur diaspora, offrant ainsi à ces derniers l'opportunité d'interagir avec les représentants locaux et régionaux. Le programme détaillé des activités complémentaires sera dévoilé dans les mois à venir.

La Rencontre valdôtaine sera suivie d'une table ronde réunissant, le lendemain, le président du Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains, les présidents des sociétés d'émigrés valdôtains ainsi que les représentants du gouvernement régional, afin d'examiner les défis liés à l'émigration valdôtaine ainsi que la situation politique et économique de la Vallée d'Aoste.