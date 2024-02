Cura il tuo sonno: scopri i segreti per una vita migliore

In occasione della Giornata Mondiale del Sonno 2024, siamo lieti di invitarti all'evento informativo dal titolo "I Disturbi del Sonno in Età Evolutiva e Adulta", organizzato congiuntamente dalle Associazioni A.I.P.A.S.-APS, A.L.I.Ce. VdA ODV e RLS-ITALIA APS. L'evento si terrà alle ore 15 di sabato 16 Marzo 2024 presso la sala convegni della BCC-Banca di Credito Cooperativo Valdostana, situata in Via Garibaldi 3 ad Aosta.

Durante questo incontro avremo l'opportunità di approfondire le patologie associate ai disturbi del sonno, con particolare attenzione alle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS), alla Sindrome delle Gambe Senza Riposo (RLS) e all'analisi dei legami tra Ictus e Sonno. Saranno presenti medici specialisti che faranno parte dei rispettivi comitati tecnici scientifici delle associazioni coinvolte, i quali offriranno una corretta e esaustiva informazione sulla tematica.

Dopo le presentazioni degli esperti, sarà riservato un ampio spazio per le domande e le discussioni del pubblico presente, al fine di fornire chiarimenti e approfondimenti sui disturbi del sonno e sul ruolo delle Associazioni dei Pazienti.

L'ingresso all'evento è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano approfondire questo importante tema per la salute e il benessere. Ti invitiamo quindi a partecipare numerosi e a diffondere questa invitazione a chiunque possa essere interessato.