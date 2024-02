Courmayeur: Protezione Civile - Criticità gialla per rischio valanghe

E' stato emanato il Bollettino di Criticità gialla nella zona D (Valdigne) con criticità segnalata in particolare per la giornata odierna 26 febbraio 2024.

A partire dalle 11h30 della data odierna saranno chiuse, per rischio valanghivo:

- strada comunale Val Ferret, area della Brenva/ Pista rientro Val Veny e strada comunale Larzey/ Entrèves.

- Si dispone, inoltre, l’evacuazione delle aree a monte della sbarra di La Palud.

Il Sindaco può autorizzare, verificate le soggettive condizioni di rischio e le motivazioni alla base della richiesta, la permanenza in loco di un numero limitato di persone, in regime di coprifuoco (le ante dovranno restare chiuse e le persone non potranno sostare fuori dalle abitazioni).

Gli abitanti delle abitazioni nella zona Marais dovranno tenere le ante chiuse e non stazionare al di fuori delle abitazioni.

La situazione rimane costantemente monitorata.

La pista e la pedonale rimangono chiuse per pericolo valanghe. Seguiranno aggiornamenti.

Sicurezza, informazione e norme di comportamento

Muoviti informato, muoviti sicuro. Scarica la app gratuita JARVIS PUBLIC il sistema di gestione che ti informa in tempo reale su viabilità, interventi sul territorio e eventi di protezione Civile:

vai su APP STORE o GOOGLE PLAY

scarica JARVIS PUBLIC

seleziona Courmayeur

Norme di comportamento:

- rispetta i divieti di sosta e fermata;

- se sei in auto parcheggia solo dove consentito;

- segui con attenzione la segnaletica stradale e le informazioni inoltrate tramite la APP JARVIS PUBLIC;

Polizia Locale tel. +39 0165 831334 – Emergenze 112