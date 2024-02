Giorgia Meloni stecca Salvini e contro il regime russo e per l'Ucraina

Giorgia Meloni si è distanziata nettamente da Matteo Salvini, ricevendo l'approvazione ma anche la condanna di alcune parti della politica italiana. Il motivo? La sua chiara presa di posizione contro il regime russo e il suo sostegno incondizionato all'Ucraina.

Nell'intervista rilasciata al Giornale, Meloni ha puntualizzato la diretta responsabilità del governo russo nella morte del dissidente politico Alexei Navalny. Questa presa di posizione ha segnato una netta rottura con le idee di Salvini, che in passato ha evitato di dare la colpa al governo di Putin per la tragica fine di Navalny.

"Se Navalny non fosse stato imprigionato dal governo russo in un carcere siberiano e in condizioni durissime, non solo oggi sarebbe un uomo libero ma anche vivo e in salute," ha sottolineato Meloni, evidenziando l'indiscutibile coinvolgimento del regime russo nella vicenda.Parallelamente, Meloni ha ribadito il suo totale sostegno all'Ucraina, in un momento di persistente conflitto con la Russia.

Questa posizione non significa amare la guerra, ma piuttosto difendere l'interesse nazionale e preservare l'ordine internazionale basato sul rispetto delle regole.

L'impegno di Meloni a sostenere la resistenza ucraina contro le ambizioni espansionistiche di Mosca ha evidenziato l'importanza della continuità nel sostegno internazionale al paese, al fine di mantenere l'equilibrio delle forze e incentivare la Russia a negoziare una pace equa. Questa visione sottolinea l'importanza di un approccio unitario da parte dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente nel loro sostegno a Kiev.