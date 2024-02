Le imprese edili valdostane si trovano ad affrontare un periodo di sfide

Le imprese edili si trovano ad affrontare un periodo di sfide, con una prospettiva di calo dei ricavi e degli investimenti nel settore. Le previsioni per il semestre gennaio-giugno 2024, elaborate dal centro studi dell'Ance Piemonte e Valle d'Aosta (Associazione Nazionale Costruttori Edili), indicano un contesto di difficoltà con segnali contrastanti.

Secondo l'indagine congiunturale, se da un lato si registra un calo del fatturato e una riduzione delle intenzioni di investimento, dall'altro si osserva un miglioramento delle prospettive occupazionali nel settore edile.

Tuttavia, resta preoccupante la questione del reperimento del personale, identificata come una delle principali difficoltà. Circa il 70% delle imprese segnala difficoltà nel trovare personale qualificato, mentre oltre la metà ha problemi anche nel reclutamento di personale generico e impiegatizio. La presidente dell'Ance Piemonte e Valle d'Aosta, Paola Malabaila, evidenzia che tali criticità sono accentuate dalla riduzione delle opportunità legate al Superbonus e dalla mancanza di politiche di incentivazione. Malabaila sottolinea inoltre il potenziale ruolo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel mitigare queste difficoltà.

Oltre al reperimento del personale, altre preoccupazioni riguardano i rallentamenti nella fase di realizzazione delle opere e i ritardi nei pagamenti da parte degli Enti locali, che mettono a dura prova le aziende del settore. In questo contesto, l'Ance sollecita semplificazioni e maggiore stabilità normativa.Come parte delle iniziative per affrontare queste sfide, l'Ance promuove la Summer School estiva, volta a sensibilizzare ragazze e ragazzi dai 12 ai 14 anni sul mondo del cantiere e delle costruzioni. Inoltre, i costruttori esprimono fiducia nell'imminente avvio dell'Accademia delle Costruzioni della Regione Piemonte, vedendola come un'opportunità per migliorare le competenze nel settore e affrontare le sfide future.