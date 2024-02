Anche ad Aosta si può firmare per il riconoscimento dello stato di Palestina

Perché la legge inizi il suo iter parlamentare, sono necessarie almeno 50.000 firme e in tutta Italia. "La nostra Associazione - spiega Manuel Voulaz, promotore della Piazza di Aosta - ha già iniziato la raccolta: anche in Valle d’Aosta è possibile firmare, attualmente presso l’ufficio elettorale dei comuni di Aosta e Sarre e prossimamente anche in altri comuni e in iniziative dedicate".

E’ possibile firmare anche online: il costo dell’operazione è di 1.50 € perché lo Stato è in ritardo sulla realizzazione della piattaforma pubblica e gratuita per le sottoscrizioni online e perciò è necessario appoggiarsi a servizi terzi e quindi a pagamento.