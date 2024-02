IL 31 MARZO SCADONO LE ESENZIONI DA REDDITO PER IL TICKET SANITARIO

Il 31 marzo scadono le esenzioni da reddito che consentono al cittadino di ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket sanitari. Si tratta delle esenzioni con codice E01, E03, E04. Non sono incluse quelle legate alla disoccupazione.

I cittadini possono verificare se la propria esenzione è rinnovata in automatico consultando online il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE o il Portale dell’Agenzia delle Entrate, oppure inviando una email agli sportelli di scelta e revoca del Distretto di residenza o utilizzando lo sportello itinerante.

Le richieste di eventuale rinnovo si possono presentare a partire dal 2 aprile.

Per i rinnovi non automatici, la richiesta delle esenzioni potrà essere presentata compilando la modulistica reperibile presso gli sportelli dedicati (portinerie ospedaliere, Punto informazioni in Via G.Rey 1) o sul sito aziendale.

Elenco Uffici di scelta e revoca: https://www.ausl.vda.it/chi-siamo/servizi-territoriali-area-territoriale/poliambulatori-e-consultori

◦ Distretto 1 (Morgex- St-Pierre): uapmorgex@ausl.vda.it

◦ Distretto 2 (Aosta): sceltarevocadistretto2@ausl.vda.it

◦ Distretto 3 (Chatillon): uapchatillon@ausl.vda.it

◦ Distretto 4 (Donnas): uapdonnas@ausl.vda.it

Calendario Sportello itinerante https://www.ausl.vda.it/chi-siamo/servizi-territoriali-area-territoriale/sportello-itinerante

L’accesso agli sportelli di scelta e revoca è libero per quanto riguarda gli sportelli del Distretto 3 (Châtillon) e del Distretto 4 (Verrès-Donnas). Per il Distretto 1 (Morgex) e il Distretto 2 (Aosta, Via G. Rey 1) occorre la prenotazione obbligatoria, da effettuare tramite CUP telefonico (0165 548387) o presso i CUP ospedalieri e territoriali.