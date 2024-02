Bilancio positivo per la prima scuola di formazione per giovani imprenditori agricoli

Articolata su cinque incontri di formazione l’iniziativa formativa ha affrontato, grazie ad illustri relatori valdostani e non, diversi argomenti fondamentali per il settore agricolo contemporaneo. Tra questi: la cultura d'impresa, l'approfondimento economico-finanziario, la transizione ecologica e digitale, la progettualità e i partenariati strategici, nonché la valorizzazione del territorio.



Gli incontri si sono svolti presso la sala Polivalente della Pepinières d’Entreprises in Via Lavoratori del Col du Mont ad Aosta a partire da lunedì 15 gennaio 2024. Al termine del percorso in aula seguirà una visita di studio in una realtà agricola di rilievo.



All’incontro conclusivo hanno presenziato e sono intervenuti la Presidente di Coldiretti Alessia Gontier, il Direttore Coldiretti Valle d’Aosta Elio Gasco, l'Assessore regionale all'Agricoltura e risorse naturali Marco Carrel, l'Assessore regionale ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali Jean Pierre Guichardaz e il Dottor Enrico Vettorato.



“L'entusiasmo dimostrato da questi giovani agricoltori evidenzia l'importanza di iniziative formative di questo tipo nell'ambito del settore agricolo. Il corso si è rivelato un'opportunità preziosa per acquisire competenze fondamentali e per stimolare la crescita professionale e personale dei partecipanti” hanno sottolineato al termine del percorso Alessia Gontier ed Elio Gasco.