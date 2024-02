Almanach de samedi 17 fevrier saint Alexis

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 17 febbraio

Convento Suore di San Giuseppe – mattino

Ritiro di Quaresima per i Consacrati

Martedì 20 febbraio

Roma – ore 10.00

Riunione del Consiglio Affari Giuridici della CEI

Seminario Maggiore – ore 18.00-22.00

Riunione del Consiglio pastorale diocesano

Mercoledì 21 febbraio

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin – ore 18.00

Prima stazione quaresimale

S. Messa, Adorazione eucaristica e confessioni

Giovedì 22 febbraio

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Cattedrale – ore 21.00

S. Messa nell’anniversario della morte di don Luigi Giussani

con la Fraternità di Comunione e Liberazione

Venerdì 23 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 24 febbraio

Seminario Maggiore – mattino

Incontro con i Diaconi permanenti

Lunedì 26 febbraio

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Martedì 27 febbraio

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 28 febbraio

Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo – ore 18.00

Seconda stazione quaresimale

S. Messa, Adorazione eucaristica e confessioni

Giovedì 29 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

La Chiesa celebra Santi Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria

Intorno al 1233, mentre Firenze era sconvolta da lotte fratricide, sette mercanti, membri di una compagnia laica di fedeli devoti della beata Vergine, legati tra loro dell'ideale evangelico della comunione fraterna e del servizio ai poveri, decisero di ritirarsi per far vita comune nella penitenza e nella contemplazione. Lasciate attività, case e beni ai poveri, verso il 1245 si ritirarono sul Monte Senario, nei pressi di Firenze, dove costruirono una piccola dimora e un oratorio dedicato a santa Maria. Molti si rivolgevano a loro per risolvere dubbi e angosce, tanto che essi decisero di dare inizio ad un Ordine dedicato alla Vergine, di cui si dissero Servi - l'Ordine dei Servi di Maria -, adottando la Regola di sant'Agostino. Il 1° dicembre 1717 Clemente XI confermò il culto di Alessio Falconieri, a seguire il 30 luglio 1725 Benedetto XIII fece lo stesso riguardo gli altri sei. Il 15 gennaio 1888 Leone XIII canonizzò tutti i sette primi Padri, sepolti, insieme, a Monte Senario: di San Bonfiglio, guida del gruppo laico e poi priore della nascente comunità; San Bonagiunta, priore tra il 1256 e il 1257; San Manetto, artefice delle prime fondazioni in Francia; Sant'Amadio, anima del gruppo; San Sostegno e Sant'Uguccione, amici tra loro; Sant'Alessio, zio di santa Giuliana Falconieri. La loro memoria al tempo fu fissata al 12 febbraio, in quello che ad oggi è il calendario della forma extraordinaria del rito romano. Con la riforma del Calendario Romano Generale, a seguito del Concilio Vaticano II, la loro memoria è stata posta al 17 febbraio, giorno anniversario della morte di Sant'Alessio Falconieri.

“L'avarizia non è un peccato che riguarda solo le persone che possiedono ingenti patrimoni, ma un vizio trasversale, che spesso non ha nulla a che vedere con il saldo del conto corrente. È una malattia del cuore, non del portafogli” (Papa Francesco)”.