Tappa conclusiva progetto Jeune Création

Jeune Création è un progetto di ricerca, scambio, presentazioni pubbliche e incontro con gli operatori, che nell'estate 2023 ha coinvolto più di venti giovani artisti internazionali under 25 in due settimane di lavoro presso la Casa Alpina di Ollomont, con spettacoli, performance, installazioni presentati ad Aosta, Bard e Cogne all'interno della terza edizione della rassegna INSOLITI a cura dell'Associazione Altitudini e con la direzione artistica di Alessandra Celesia.

Il progetto è stato ideato insieme alla Fondation Emile Chanoux – Institut d'Etudes Fédéralistes et régionalistes e grazie alla rete di collaborazioni internazionali messa a disposizione dall'Associazione Curious Industries che ha sede a Parigi. Hanno partecipato al progetto i giovani valdostani e europei provenienti da importanti scuole di professionalizzazione, tra le quali l’Insas-école nationale de cinéma, la IAD e l’Académie des Beaux Arts di Bruxelles; la Scuola di teatro Jacques Lecoq, i Cours Florent, l’Université Paris 8, l’Université Sorbonne Cinéma, Les Arts décoratifs e l’ Ecole Stanislas di Parigi; lo IUAV di Venezia e la NABA di Milano; il BSMU master in documentary di Barcellona. La lingua ufficiale di scambio utilizzata è stata il francese, come mezzo di comunicazione naturale e privilegiato che ha permesso, già in altre occasioni, l'incontro di competenze artistiche e percorsi differenti.

La fase invernale e conclusiva del primo anno di progetto, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT, si terrà il 17 e 18 febbraio 2024, con apertura pubblica lunedì 19 febbraio dalle ore 18 alle ore 20 (ingresso libero) presso la Cittadella dei Giovani di Aosta, in una raccolta di “pillole” dei lavori realizzati dai giovani artisti durante la sessione estiva, che saranno presentati al pubblico per condividere l'esperienza creativa, con momenti dedicati all'incontro e scambio con alcuni professionisti del settore invitati a partecipare.

Le pillole a cura dei giovani artisti

Live session in Ollomont, video musicale e presentazione del CD prodotto (Liam McIlduff - chitarra / Victor Poulet - batteria / Raphaël Pottier – piano) Ligne 13, estratto video dello spettacolo teatrale di e con Marta McIlduff e Andrew Nelson Opere di video art di Nat Polvani, Giulia Violetta Macello e Bianca Scavezzon Soli di danza contemporanea, di Sophie Borney e Catherine Fragny Esposizione disegni, fotografie e pittura di Sebastian Bellon, Camille Hostein, Matteo Rizzi

Opere in lana cardata di Margot Lecoq

Video Clip musicale del nuovo album di Andrew Nelson

Installazione multimediale di Eleonora Locatelli

Musica elettronica e video di Melita Vuillermin

Art magazin «The Yolk» presentazione Cortometraggio «Belleville Undergroud» di Liam Mcilduff

