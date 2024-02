Il Consiglio Valle si riunisce mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio

Il Consiglio Valle è convocato in via ordinaria mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio 2024, a partire dalle ore 9, per discutere un ordine del giorno composto di 60 oggetti.

L'Aula è chiamata a designare due componenti supplenti in seno al Comitato misto paritetico per le servitù militari oltre che i membri effettivi e supplenti della Commissione e della sottocommissione elettorale circondariale di Aosta.

Inoltre, sarà espresso parere sullo scioglimento del Consiglio comunale di Antey-Saint-André, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale e dell'articolo 70 della legge regionale n. 54/1998 sul sistema delle autonomie in Valle d'Aosta. La richiesta di parere è stata inoltrata dalla Giunta regionale a seguito delle dimissioni di quattro componenti del Consiglio comunale di Antey-Saint-André, che non sono surrogabili in quanto mancano ulteriori candidati non eletti e a fronte delle dimissioni già intervenute il 6 dicembre 2021 e il 1° settembre 2023 di un Consigliere e del Vicesindaco, che fanno mancare il numero necessario per il funzionamento del Consiglio.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state iscritte diciotto interrogazioni di cui tre del gruppo Forza Italia: attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; stato dell'arte della progettazione del tratto della Strada statale n. 26 da Quart a Saint-Christophe; iniziative attivate nell'ambito del progetto regionale per la prevenzione del suicidio.

Quattro interrogazioni sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: differenza di costi tra l'intervento di adeguamento della linea ferroviaria Chivasso/Aosta e quello della linea Potenza/Foggia; interlocuzioni con il Comune di Aosta per garantire l'immagine e il buon svolgimento della Fiera di Sant'Orso; stato dell'arte dello studio propedeutico alla realizzazione dell'ospedale di comunità di Verrès; ritardo dell'Ausl nel raggiungimento dell'obiettivo Pnrr sull'assistenza domiciliare integrata.

Il gruppo Progetto Civico Progressista ha presentato sei interrogazioni: ipotesi di gestione della Maison du Val d'Aoste di Parigi; ritardo della pubblicazione sul sito della società Cervino Spa del bilancio al 31 maggio 2023; problematiche concernenti i lavori di rifacimento della saletta di ventilazione del tunnel del Gran San Bernardo; modalità di svolgimento delle prove linguistiche regionali per l'anno scolastico 2023-2024; situazione dei lavori dell'Alpenfauna Museum di Gressoney-Saint-Jean; mancata attivazione dell'assicurazione da parte dell'Ausl in ordine alla causa di risarcimento in favore di una coppia valdostana privata della potestà genitoriale.

Cinque sono invece le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain: stato dell'arte sulle problematiche che interessano i due trafori valdostani; notizie sul progetto "Green Hydrogen in Cogne" promosso dalla Cogne acciai speciali; lavori in corso d'opera in località La Grenade a Sarre nei pressi della Statale n. 26; informazioni sulle fasi 4 e 5 del progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale Parini; analisi dell'impatto da vibrazioni in fase di realizzazione dell'attività cantieristica dell'ospedale Parini.

Delle ventisei interpellanze iscritte, sei sono state depositate dal gruppo Forza Italia: mancata trasmissione di dati relativi agli avanzi di amministrazione dell'esercizio 2022 da parte di alcuni Comuni; ulteriori approfondimenti sui percorsi di orientamento e di studi musicali nella regoine; politiche del lavoro attuate dalla Regione per fronteggiare le problematiche occupazionali; verifica della gestione delle spese condominiali di riscaldamento relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Aosta; riflessioni di natura politica per fronteggiare il processo di incremento della povertà e della richiesta di aiuto per l'accesso alla casa; ripristino delle "liste di galleggiamento" per la prenotazione di prestazioni specialistiche.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà sette interpellanze: risoluzione delle criticità relative all'allontanamento di alcuni pazienti dalla struttura residenziale terapeutica e riabilitativa per dipendenze patologiche in regione Talapé ad Aosta; individuazione da parte dell'Ausl di diverse figure dirigenziali per la distribuzione dei carichi lavorativi oggi afferenti a un singolo dirigente; verifica sulle responsabilità che hanno condotto alla presentazione di un esposto e alla sospensione della patria potestà dei genitori di un minore; verifica sull'idoneità del canile-gattile regionale per il ricovero di diverse tipologie di animali; analisi delle cause dei suicidi in Valle d'Aosta e predisposizione di azioni preventive; mancato aggiornamento del sito www.love.vda.it ; adozione di misure a sostegno delle attività commerciali per il contrasto al fenomeno della desertificazione del settore.

Con due interpellanze il gruppo Misto chiede conto degli interventi per tutelare le acque potabili da inquinamenti da metalli pesanti nonché le intenzioni del Governo per l'attuazione di attività di prevenzione della salute sui luoghi di lavoro.

Il gruppo Progetto Civico Progressista discuterà sei interpellanze: conferma della volontà di destinare una parte di Palazzo Cogne all'associazione Ccs Cogne; stato delle interlocuzioni con la Commissione paritetica e il Ministero dell'interno per colmare le differenze economiche e previdenziali dei Corpi valdostani dei Vigili del fuoco e dei Forestali rispetto ai corrispondenti nazionali; estensione dell'abbonamento unico "Special 20" del trasporto pubblico locale ai non residenti con contratto di lavoro nella attività turistico-ricettive regionali; azioni svolte nell'ambito del Progetto regionale per la prevenzione del suicidio; intendimenti in merito alla realizzazione della fase 3 del progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale Parini in caso di assenza di fattibilità tecnica ed economica della fasi 4 e 5; criticità organizzative, gestionali e di sicurezza segnalate dai sindacati sulla struttura sanitaria di Variney.

Sono cinque le interpellanze del gruppo Rassemblement Valdôtain: intendimenti della Regione a seguito dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge sull'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario; integrazione dell'attuale modello di supporto agli enti responsabili della realizzazione degli interventi a valere sul Pnrr e Pnc; inserimento del tratto di Strada regionale 6 di Champdepraz tra gli interventi di riqualificazione prioritari; presenza di distributori automatici nelle strutture dell'Ausl dedicate alle problematiche legate alla malnutrizione; valutazione sull'aumento del numero di competizioni di Skialp anche nelle categorie giovanili, in vista della stagione invernale 2024-2025.

Il Consiglio discuterà anche otto mozioni, di cui due del gruppo Forza Italia. Con la prima si chiede di prevedere mutui agevolati per finanziare la quota parte del Superbonus a carico dei condomini, mentre la seconda impegna il Governo ad un confronto con le Commissioni consiliari sullo stato della progettazione e degli interventi previsti nel tratto della Strada statale n. 26 tra Quart e Saint-Christophe.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato tre mozioni: interventi per la creazione di ambulatori sociali; introduzione del progetto di Pet Visiting in Valle d'Aosta; azioni per vietare l'utilizzo di prodotti a base di farina di grilli e altri insetti nelle mense ospedaliere e scolastiche.

Tre sono anche le mozioni del gruppo Progetto Civico Progressista: impegno della Regione a sollecitare il Parlamento all'approvazione della proposta di legge per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura; organizzazione nelle Commissioni consiliari competenti di un approfondimento sugli utilizzi del vettore idrogeno e delle tecnologie collegate nella regione; proposta di modifica della legge n. 11/2023 per risolvere le criticità emerse sugli adempimenti amministrativi per le locazioni brevi con finalità turistiche.