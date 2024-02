Campagna di Raccolta Firme per le Elezioni Europee 2024 Democrazia Sovrana Popolare

La campagna per la raccolta di firme del partito Democrazia Sovrana Popolare Valle d'Aosta ha preso il via sabato scorso, il 11 febbraio 2024. Questa iniziativa mira a raccogliere sostegno per la candidatura alle elezioni europee del 2024. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati, e per firmare è sufficiente presentare un documento di identità valido, che può essere la carta d'identità, la patente o il passaporto.

Oltre ai banchetti per la raccolta firme, è possibile esprimere il proprio sostegno firmando presso i comuni di residenza. I presidi di raccolta firme saranno attivi in diverse date e luoghi per consentire a un numero maggiore di persone di partecipare. Le date e i luoghi dei presidi sono i seguenti:

Sabato 11 febbraio 2024, Piazza Porta Pretoria, dalle ore 15:00 alle 18:00.

Sabato 25 febbraio 2024, Piazza Chanoux, dalle ore 15:00 alle 18:00.

Venerdì 10 marzo 2024, Piazza Chanoux, dalle ore 15:00 alle 18:00.

Venerdì 24 marzo 2024, Piazza Chanoux, dalle ore 15:00 alle 18:00.

Venerdì 7 aprile 2024, Piazza Chanoux, dalle ore 15:00 alle 18:00.

Questa è un'opportunità per i cittadini della Valle d'Aosta di contribuire attivamente al processo democratico e di sostenere la candidatura del partito Democrazia Sovrana Popolare alle elezioni europee.