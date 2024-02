LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA: PESTICIDI A GOGÓ! GRAZIE BAYERN

Che settimana! Il festival di Sanremo che fa vendere più scarpe che canzoni, gli agricoltori che lottano per usare più pesticidi, il funerale di uno che si spaccia per il re della Repubblica italiana.

E poi c’è chi si lamenta che non succede mai nulla.

Avrete notato che di Ilaria Salis, a Sanremo, non gliene è fregato niente a nessuno, Forse perché il padre non ha minacciato di marciare sulla città dei fiori, non ha chiesto di salire sul palco o di far leggere un comunicato. E’ così, è tutta colpa del padre.

E io che ho sperato sino all’ultimo che la Mannoia si presentasse sul palco con gli schiavettoni ai polsi, la catena ai piedi e un bel guinzaglio di acciaio tenuto da Fiorello.