Panetta “Sui tassi si avvicina l’inversione di rotta”

GENOVA (ITALPRESS) - "L'esame delle condizioni macroeconomiche indica che la disinflazione è in una fase avanzata e che il cammino verso l'obiettivo del 2% prosegue con speditezza. Si sta rapidamente avvicinando il momento di un'inversione di rotta nell'orientamento della politica monetaria". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento al 30esimo congresso Assiom Forex a Genova.

"L'esercizio di previsione che la Bce effettuerà in marzo offrirà utili elementi per valutare le prossime azioni di politica monetaria. Sarà opportuno vagliare non solo la prima mossa, ma anche le diverse opzioni per l'intero sentiero di normalizzazione monetaria - ha proseguito -. Andranno soppesati benefici e controindicazioni di un taglio dei tassi tempestivo e graduale rispetto a un allentamento tardivo e aggressivo, che potrebbe accrescere la volatilità dei mercati finanziari e dell'attività economica".

"Oggi la probabilità che un ipotetico rafforzamento della dinamica salariale dia il via a una tardiva rincorsa salari-prezzi è esigua - ha spiegato il governatore -. Per di più con pressioni inflazionistiche che volgono al ribasso e profitti delle imprese elevati, un qualche recupero del potere d'acquisto dei salari, dopo le perdite subite, è fisiologico e potrà sostenere i consumi e la ripresa dell'economia". "Il lavoro - ha osservato ancora Panetta - è solo uno dei fattori di produzione e la sua incidenza sui costi totali delle imprese è ben inferiore a quella dei beni intermedi e dell'energia. La crescita attuale dei salari, pur superiore a quella del biennio 2021-22, è compensata dalla riduzione degli altri costi in atto da mesi. L'aumento dei costi complessivi delle imprese, che rappresenta la determinante primaria dell'inflazione, si è pertanto via via affievolito fino ad annullarsi, attenuando le pressioni inflazionistiche. Le aspettative delle imprese non prefigurano un'accelerazione dei costi totali nei prossimi mesi".

"Le condizioni" per l'avvio della normalizzazione monetaria "sono tre: la prima è che il processo di disinflazione sia in fase avanzata", "la seconda è che il calo dell'inflazione stia continuando", "la terza è che il raggiungimento dell'obiettivo di inflazione non sia compromesso da un eventuale taglio dei tassi", ha detto ancora Panetta.

"I dati recenti - ha spiegato nel dettaglio - indicano che i progressi verso la stabilità dei prezzi sono superiori a quanto molti si aspettavano solo pochi mesi fa". Per quanto riguarda il calo dell'inflazione, "gli indicatori congiunturali e la dinamica di fondi dei prezzi al consumo segnalano con chiarezza la prosecuzione della disinflazione". Sotto il profilo dei tassi, "gli effetti della restrizione si stanno rivelando più forti rispetto sia all'esperienza storica sia a quanto stimato in passato dalla Bce".

