Almanach de vendredi 9 fevrier sainte Apollonie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 5 – venerdì 9 febbraio

Assisi / Convento Franciscanum

Esercizi spirituali del clero

Sabato 10 febbraio

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Chiesa parrocchiale di Porossan – ore 17.00

S. Messa e benedizione della targa a ricordo di don Quinto Vacquin

Domenica 11 febbraio

Santuario dell’Immacolata – ore 14.30

Rosario e S. Messa per la celebrazione diocesana

della Giornata del Malato

Lunedì 12 febbraio

Priorato di Saint-Pierre – ore 10.30

Incontro con padre Alberto Vaccaneo ofm capp

in vista della promozione in diocesi del corso “I dieci comandamenti”

Martedì 13 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

Vescovado – ore 15.00

Incontro con padre Gennaro Rosato

Provinciale dei Missionari Oblati di Maria Immacolata

Mercoledì 14 febbraio – Mercoledì delle Ceneri

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e conferimento delle Ceneri

Giovedì 15 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario Maggiore – ore 21.00

Partecipazione all’incontro del MEIC

LE MESSAGER RICORDA sainte Apollonie

La Chiesa celebra Sant' Apollonia Vergine e martire

La sua morte è narrata nella "Historia ecclesiastica" di Eusebio di Cesarea, che riporta una lettera di san Dionigi di Alessandria, testimone dei fatti inerenti la cattura e l'uccisione di Apollonia. Ad Alessandria nell'anno 248 scoppiò una persecuzione popolare contro i cristiani: in uno degli attacchi venne presa anche Apollonia, anziana vergine, impegnata nell'opera di diffusione del Vangelo nella sua città. Le strapparono i denti e accesero un fuoco minacciandola di gettarla tra le fiamme se non avesse rinnegato la fede cristiana, ma Apollonia preferì gettarsi da sola nel rogo e morire.

Il sole sorge alle ore 7,49 e tramonta alle ore 17,40

“L'avarizia non è un peccato che riguarda solo le persone che possiedono ingenti patrimoni, ma un vizio trasversale, che spesso non ha nulla a che vedere con il saldo del conto corrente. È una malattia del cuore, non del portafogli” (Papa Francesco)”.