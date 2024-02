Nuovi criteri per i contributi per l’acquisto di veicoli a bassa emissione

A seguito della modifica della legge regionale 08 ottobre 2019, n. 16, “Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile” al fine di incentivare la circolazione di mezzi a basso impatto ambientale, sono stati adottati, dalla Giunta regionale, i nuovi criteri per la concessione di contributi per l’acquisto, leasing o noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione.

Con questa misura vogliamo dare un importante segnale dell’attenzione che la Valle d’Aosta dà alla transizione energetica – commenta l’assessore ai trasporti e mobilità sostenibile Luigi Bertschy. In particolare abbiamo voluto incentivare maggiormente la fascia under 35 per promuovere nei giovani una maggiore consapevolezza sulla mobilità sostenibile.

Sarà possibile presentare le richieste di contributo utilizzando il portale dedicato sul canale telematico “Trasporti” del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta www.regione.vda.it/trasporti

A breve verrà data comunicazione dell’apertura del portale. Le domande andranno presentate, come già previsto, entro 120 giorni dalla data della fattura di acquisto.

Le informazioni necessarie alla presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della regione al seguente link www.regione.vda.it/trasporti o telefonando al numero 0165/527683.