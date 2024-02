Valpelline: Aiuti alle famiglie e voucher per sport e cultura

Il Consiglio comunale ha esaminato e approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e il relativo Documento Unico Semplificato di Programmazione (Dups), equilibrato sulla cifra di 4,4 milioni di euro, di cui 1,9 milioni destinati agli investimenti.

Tra gli interventi previsti ci sono la costruzione della strada di accesso alla frazione Le Chosod, la realizzazione di un marciapiede lungo la frazione La Fabrique, l'adeguamento dell'area attorno alla Chiesa per l'accesso ai disabili, la creazione di un'area attrezzata di sosta per i camper a Les Prailles e il potenziamento dell'area sportiva dell'Envers.

Il Sindaco Maurizio Lanivi ha annunciato il rifinanziamento di interventi di supporto alle famiglie attraverso contributi sulla Tari e il ripristino del voucher sport e cultura. È prevista anche una riduzione della Tari per le imprese e un contributo di 20mila euro per l'organizzazione della Batailles de Reines de l'Espace Mont-Blanc, evento atteso con 4mila presenze.

È stata approvata una convenzione con la Fondazione Film Commission Valle d'Aosta per promuovere la produzione cinematografica sul territorio.

Il Consiglio ha anche ratificato la convenzione con la Società Services des Eaux Valdotaines srl (Sev) riguardante la gestione dei costi dei servizi di depurazione e analisi della qualità dell'acqua in un periodo transitorio.

Inoltre, è stato approvato un regolamento per il rilascio dei permessi rosa per la sosta negli spazi riservati alle donne in gravidanza o ai genitori con bambini fino a due anni di età.

Infine, è stata sottoscritta l'adesione al protocollo di intesa per la concessione d'uso di locali comunali destinati a studi medici, consolidando un rapporto già esistente tra l'Ausl e il Comune, che mette a disposizione un ambulatorio con sala d'attesa e servizi igienici, utilizzato tre giorni la settimana.