La visite de Giorgia Meloni en Vallée d'Aoste suscite des questions importantes

En particulier, la Conseillère Chiara Minelli a souhaité savoir quelles interlocutions ont eu lieu entre la Présidente Meloni et le Gouvernement régional concernant l'achèvement du processus d'adoption de diverses normes d'application du Statut, en particulier celle concernant les compétences de la Région pour l'attribution des concessions de grandes dérivations hydroélectriques. «Un sujet important et urgent - a-t-elle souligné - qui n'a fait l'objet d'aucune mention dans l'intervention du Président Testolin : étant donné que la Commission paritaire est présidée par le conseiller juridique de la Présidente Meloni, son implication dans cette question serait plus que nécessaire.»

Le Président de la Région, Renzo Testolin, a souligné : «J'ai saisi l'occasion de la rencontre avec la Présidente Meloni pour soulever quelques questions prioritaires pour la Vallée d'Aoste, pour lesquelles l'intervention du gouvernement peut avoir un impact décisif. En ce qui concerne l'application du Statut spécial, quel que soit le Président de la Commission paritaire, il est important de suivre le processus complexe et articulé à la lumière des observations des Ministères compétents, afin de produire un texte cohérent avec le système constitutionnel européen. Lors de la visite de la Présidente Meloni, j'ai pu aborder brièvement la question des concessions hydroélectriques avec le Ministre Fitto qui était présent pour la signature de l'Accord sur l'utilisation des fonds de développement et de cohésion, et qui suit la question plus largement au niveau communautaire.»

La Conseillère Minelli a estimé qu'il s'agit d'une question très importante qui concerne l'autonomie de la Vallée d'Aoste. Je trouve donc singulier que le Président n'ait pas informé le Conseil de cette discussion avec la Présidente Meloni et le Ministre Fitto lors de ses communications en ouverture de cette séance du Conseil.