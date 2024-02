Pubblicati i bandi per le preselezioni per i corsi di formazione aspiranti maestri di sci alpino e snowboard

SCI ALPINO - La selezione per il 50° corso di sci alpino, intitolato alla memoria di Edoardo Camardella, si svolgerà a Pila dal 12 al 14 marzo 2024. Nella prima giornata è in programma lo slalom gigante a cronometro, valido come prova di sbarramento iniziale. Nella seconda e terza giornata i candidati che avranno superato la prima fase saranno impegnati negli archi; il primo giorno sarà dedicato a una sciata conoscitiva con la commissione d’esame, nella seconda sono invece previste le prove tecniche valutate. Sono state scelte serie di curve ad arco corto, medio, ampio e una prova libera anche su terreni non battuti. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 29 febbraio 2024.

SNOWBOARD - Il test tecnico attitudinale per accedere all’11° corso di snowboard si svolgerà invece dal 3 al 5 aprile 2024, sempre a Pila. Anche in questo caso si partirà con uno slalom gigante a cronometro, con attrezzatura hard o soft, per una prima selezione. Nella seconda giornata i candidati dovranno sostenere l’esame di salto con grab e, solo gli ammessi, potranno accedere alla seconda e terza fase: giornata di prove libere con la commissione d’esame e, successivamente, esecuzione dei cinque esercizi valutati suddivisi in area riding e freestyle. Le domande saranno accettate fino al 29 febbraio 2024.

SCI FONDO - In preparazione alla prossima preselezione per aspiranti maestri di sci di fondo, in programma nel 2025, l’Associazione Valdostana Maestri Sci ha organizzato un corso propedeutico. Prima sessione il 27 e 28 febbraio, seconda il 10 e 11 dicembre 2024, entrambe a Cogne.