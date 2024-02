Accompagnati dalle loro insegnanti, Elisa Tripodi ed Elena Diemoz, gli alunni hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi alle istituzioni politiche in modo diretto e coinvolgente.

L'importanza di iniziative come questa risiede nella promozione dell'educazione civica e nella sensibilizzazione delle nuove generazioni ai meccanismi e al funzionamento delle istituzioni democratiche. Durante la visita, gli alunni hanno avuto modo di approfondire la storia e il ruolo dell'Assemblea legislativa, aprendo le porte alla comprensione dei processi decisionali e delle dinamiche politiche che influenzano la vita della comunità.

Particolarmente significativa è stata la simulazione dei lavori consiliari, durante la quale gli studenti hanno potuto sperimentare in prima persona il processo di discussione e di adozione delle leggi, sviluppando così competenze di pensiero critico, di negoziazione e di collaborazione.

In un periodo in cui la partecipazione civica e l'interesse per la politica sono cruciali per il futuro della nostra società, è fondamentale incoraggiare e sostenere iniziative come questa, che favoriscono l'empowerment dei giovani cittadini e li preparano a diventare membri attivi e responsabili della comunità.

La visita della classe quinta A della Scuola Primaria Einaudi al Consiglio Valle rappresenta un esempio tangibile di come l'educazione civica possa essere promossa attraverso esperienze concrete e coinvolgenti, contribuendo così a formare cittadini consapevoli, informarti e impegnati nel processo democratico.